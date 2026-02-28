Goal.com
Borussia Dortmund Bayern Monaco KimmichGetty Images
Michael Baldoin

Il Bayern Monaco si avvicina al Meisterschale: 3-2 contro il Borussia Dortmund al Westfalenstadion, decide Kimmich all'87'

I bavaresi vincono lo scontro diretto contro i gialloneri e chiudono virtualmente i conti in Bundesliga: a decidere il match è un sinistro al volo di Kimmich a pochi minuti dalla fine.

Probabilmente la partita più sentita dell’anno in Bundesliga, una gara già di per sé affascinante ma che in questa occasione valeva quasi come una finale.

Da una parte il Borussia Dortmund, seconda in classifica e all’ultima spiaggia per tentare la rimonta, dall’altra il Bayern Monaco, con la possibilità di chiudere quasi definitivamente i giochi.

Il palcoscenico è uno dei più importanti: il Westfalenstadion di Dortmund, con il muro giallonero pronto a trascinare la squadra. Il risultato finale? Un rocambolesco 2-3, con la rete decisiva arrivata solamente all’87’ minuto.

  • GRANDE PRIMO TEMPO DEL BORUSSIA DORTMUND: 1-0 ALL'INTERVALLO

    Il Borussia Dortmund era chiamato a reagire dopo il pesante ko in Champions League contro l’Atalanta, che è costato l’eliminazione ai playoff.

    E la risposta è arrivata, eccome se è arrivata. La formazione di Kovac ha dimostrato fin da subito la determinazione a portare a casa il risultato e il primo tempo è stato quasi perfetto.

    I gialloneri sono andati negli spogliatoi in vantaggio grazie al colpo di testa di Schlotterbeck al 26’, ma con una nota preoccupante: l’infortunio di Emre Can, sostituito da Bensebaini a pochi secondi dal duplice fischio.

  • IL BAYERN LA RIBALTA NELLA RIPRESA, MA IL DORTMUND RITROVA IL PARI

    I buoni propositi dei gialloneri hanno dovuto fare i conti con l’uragano Harry Kane che, all’inizio della ripresa e nel giro di 25 minuti, ha ribaltato il match.

    L’attaccante inglese ha prima finalizzato una bella azione con un mancino di prima intenzione su assist di Gnabry, per poi segnare dal dischetto a venti minuti dalla fine.

    Quando la partita sembrava ormai indirizzata, i padroni di casa hanno ritrovato il pari grazie al gran gol di Svensson, bravo a girare al volo di destro e a non lasciare scampo a Urbig.

  • KIMMICH DECIDE LO SCONTRO DIRETTO: LA RETE ARRIVA ALL'87'

    Alla fine ha la meglio il Bayern Monaco, con Kimmich che, all’87’, trova una perla che vale praticamente tre quarti del titolo.

    Sugli sviluppi di un corner battuto da destra, il classe 1995 finalizza con un mancino al volo che si insacca all’incrocio dei pali, senza lasciare scampo a Kobel.

    Il Westfalenstadion resta ammutolito e il Bayern Monaco vola a +11 in classifica sui diretti avversari, chiudendo virtualmente i conti.

  • L'ATALANTA OSSERVA: IL BAYERN MONACO HA GIÀ IPOTECATO IL TITOLO

    Una settimana da incubo per il Borussia Dortmund che, dopo il 4-1 subito a Bergamo contro l’Atalanta, valevole per una clamorosa eliminazione dalla Champions League, ha perso anche lo scontro diretto contro i rivali diretti al titolo.

    Proprio i nerazzurri guardavano con interesse alla sfida, forse tifando segretamente per i gialloneri, che con una vittoria avrebbero potuto riaprire il campionato.

    La sensazione è che, ora che la formazione di Kompany ha praticamente chiuso i giochi in Bundesliga, potrà concentrare tutte le energie sulla coppa europea e schierare i migliori proprio contro la Dea.

