Il Bayern Monaco si avvicina al Meisterschale: 3-2 contro il Borussia Dortmund al Westfalenstadion, decide Kimmich all'87'

Probabilmente la partita più sentita dell’anno in Bundesliga, una gara già di per sé affascinante ma che in questa occasione valeva quasi come una finale.
Da una parte il Borussia Dortmund, seconda in classifica e all’ultima spiaggia per tentare la rimonta, dall’altra il Bayern Monaco, con la possibilità di chiudere quasi definitivamente i giochi.
Il palcoscenico è uno dei più importanti: il Westfalenstadion di Dortmund, con il muro giallonero pronto a trascinare la squadra. Il risultato finale? Un rocambolesco 2-3, con la rete decisiva arrivata solamente all’87’ minuto.