Il Bayern Monaco si avvicina al Meisterschale: 3-2 contro il Borussia Dortmund al Westfalenstadion, decide Kimmich all'87'

Il Borussia Dortmund era chiamato a reagire dopo il pesante ko in Champions League contro l’Atalanta, che è costato l’eliminazione ai playoff.

E la risposta è arrivata, eccome se è arrivata. La formazione di Kovac ha dimostrato fin da subito la determinazione a portare a casa il risultato e il primo tempo è stato quasi perfetto.

I gialloneri sono andati negli spogliatoi in vantaggio grazie al colpo di testa di Schlotterbeck al 26’, ma con una nota preoccupante: l’infortunio di Emre Can, sostituito da Bensebaini a pochi secondi dal duplice fischio.