Bayern Monaco-Boca Juniors: chi gioca titolare e le ultime su Kimmick, Muller, Kane e Cavani

Il Bayern Monaco dopo la goleada all'esordio sarà impegnato con il Boca Juniors: le scelte dei due allenatori.

Sfida tra le più affascinanti di questo Mondiale per Club, si affrontano Bayern Monaco e Boca Juniors nella seconda giornata del gruppo C.

I Campioni della Bundesliga sono reduci dalla clamorosa vittoria per 10-0 contro l'Auckland City che ha portato la squadra di Kompany in testa al gruppo. Dall'altra parte invece c'è il Boca Juniors, che ha fatto una bella figura nel debutto della competizione pareggiando 2-2 con il Benfica ma con il rammarico di non aver portato a casa i tre punti dopo essere passati in vantaggio 2-0.

Il Bayern vincendo metterebbe al sicuro il primo posto mentre per la squadra argentina ci sono in palio punti cruciali in ottica qualificazione. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori con tutte le ultime sulla partita, in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato alle ore 03:00.