Bayern-Boca Juniors 2-1, pagelle e tabellino: Kane e Olise decisivi, Merentiel con tecnica e orgoglio, male la coppia Tah-Stanisic

Boca Juniors battuto 2-1 all'Hard Rock Stadium di Miami, col mancino di Olise a stendere gli Xeneizes caparbi - nonostante il ko - a restare in partita a dispetto di un primo tempo da dimenticare.

La squadra di Kompany, trascinata dal solito Harry Kane, domina 45 minuti in cui le occasioni si sprecano e nei quali l'inglese al 18' non sbaglia, fulminando Marchesin con un sinistro chirurgico all'angolino dopo aver addomesticato un pallone in area.

Nella ripresa, però, se tutti immaginavano gestione ed altri goal dei bavaresi, a sovvertire gli scenari al 66' è Merentiel: Tah infilato alle spalle, Stanisic aggirato e destro a bucare Neuer per un 1-1 inatteso, che fa esplodere la torcida argentina.

Il Bayern accusa il colpo? Neanche per sogno, perché all'84' Kane corona la sua serata offrendo anche l'assist per la conclusione sul secondo palo di Olise, che vale vittoria e approdo agli ottavi.

In casa Boca, invece, per superare il Girone C e tentare il sorpasso in classifica sul Benfica sarà decisivo l'ultimo impegno contro l'Auckland City da incrociare con quello tra lusitani e tedeschi.