Bayern Monaco-Borussia Dortmund dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Bayern Monaco contro Borussia Dortmund, big match in Bundesliga: tutte le info sulla trasmissione della partita in diretta tv e streaming.

Residue possibilità di conquistare il titolo per l'ennesimo anno consecutivo, ma niente è ancora stato scritto. Il Bayern Monaco di Harry Kane, a -10 dal Bayer Leverkusen, deve conquistare i tre punti nel big match contro il Borussia Dortmund, pena il titolo 2023/2024 nelle mani, o quasi, della capolista.

Match importante anche per il Borussia Dortmund, attualmente al quarto posto ma con il fiato del Lipsia sul collo.

Stavolta il Klassiker non è uno scontro per il titolo, ma di una gara sempre attesa a tinte diverse: una novità assoluta per i tifosi, soprattutto per quelli del Bayern Monaco.

Sia Bayern Monaco che Borussia Dortmund vengono da un'ottimo periodo di forma, con quattro successi negli ultimi cinque incontri ufficiali. Entrambe hanno ottenuto la qualificazione ai quari di Champions League, massimo obiettivo per rendere l'annata splendida.

In questa pagina le info su Bayern Monaco-Borussia Dortmund orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming.