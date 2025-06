Bayern-Auckland City probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Neuer, Musiala, Sané, Tah e Kim

Bayern Monaco vs Auckland City FC

Mondiale per Club

La seconda partita del Mondiale per Club vede sfidarsi Bayern e Auckland City: le scelte dei due allenatori, Kompany e Posa.

Dopo lo 0-0 tra Al Ahly e Inter Miami, il programma della prima giornata del Mondiale per Club prosegue con la seconda partita, sulla carta ben più squilibrata: i tedeschi del Bayern affrontano i neozelandesi dell'Auckland City.

Favoritismo tutto per la formazione di Vincent Kompany, che spera di arrivare in fondo al Mondiale dopo aver mancato l'approdo alla finale di Champions League disputata proprio all'Allianz Arena. Festa totale invece per l'Auckland, intenzionato a godersi il soggiorno statunitense senza troppi pensieri.

Come giocheranno la squadra di Kompany e quella di Paul Posa, allenatore dell'Auckland City? Le formazioni della sfida, che si giocherà al TQL Stadium di Cincinnati con calcio d'inizio alle ore 18 italiane.