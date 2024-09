Bayer Leverkusen-Milan formazioni, chi gioca oggi: le ultime su Morata, Abraham, Loftus-Cheek e Leao

Bayer Leverkusen vs AC Milan

Le probabili e le formazioni ufficiali di Bayer-Milan, seconda partita di Champions League per la squadra di Fonseca dopo il k.o contro il Liverpool.

Rinato in campionato, il Milan spera ora di poter riscattare anche la sconfitta contro il Liverpool. Secondo match europeo per la squadra di Fonseca, impegnata questa sera a Leverkusen contro il Bayer di Xabi Alonso Campione in carica della Bundesliga.

Vice-Campione d'Europa, il Bayer ha vinto agevolmente il primo match del girone unico a differenza di un Milan caduto in casa contro il Liverpool.

Di nuovo fiducioso, il team italiano dovrà provare ad ottenere la posta massima in virtù della difficile classifica del gruppo. Con due sconfitte le possibilità di uscire dal girone aumentano vertiginosamente, ma ci sarebbe comunque il tempo di un riscatto futuro in virtù delle otto partite totali previste.