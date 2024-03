Bayer Leverkusen-Qarabag, è pronto a dare il cinque all'arbitro dopo il fallo. Taylor lo espelle

Cafarquliyev, giocatore del Qarabag, è stato protagonista di un episodio divenuto subito virale sui social: il suo rosso decisivo per il Bayer.

Il Bayer Leverkusen, alla fine, è riuscito a rimontare due partite su due negli ottavi di Europa League, qualificandosi così ai quarti del torneo 2023/2024. Dopo il 2-2 dell'andata, il team di Xabi Alonso è riuscito a far esultare i propri tifosi con un 3-2 incredibile nei minuti finali.

Una rimonta, quella del Bayer Leverkusen sull'ostico Qarabag, arrivata soprattutto dopo l'espulsione comminata dall'arbitro Taylor al giocatore ospite Cafarguliyev.

In vantaggio contro il team tedesco ancora imbattuto in stagione, il Qarabag è riuscito comunque a trovare il 2-0 nonostante l'inferiorità numerica, cadendo però alla distanza ed uscendo clamorosamente battuti in seguito alla doppietta di Schick. Una partita piena di colpi di scena ed episodi particolari, tra cui proprio l'espulsione di Cafarguliyev.