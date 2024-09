Bayer Leverkusen-Milan dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match alla BayArena: il Milan di Fonseca affronta i campioni di Germania, ai rossoneri servono punti in Europa.

Sfida da non sbagliare in Europa per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri sono attesi alla BayArena di Leverkusen per la seconda giornata della Phase League della nuova Champions League.

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Liverpool, per Morata e compagni la missione sarà quella di portar via punti dall’impianto dei campioni di Germania, che invece hanno vinto a Feyenoord per 4-0 nei precedenti 90 minuti.

Il Milan, però, arriva carico a Leverkusen: le vittorie contro Inter e Lecce hanno ricaricato l’ambiente, che sogna il colpaccio contro le aspirine.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.