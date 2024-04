Bayer Leverkusen imbattibile, non perde proprio mai: ennesima rimonta e goal al 97'

Dopo il pareggio al 97' contro il Borussia Dortmund, il Bayer pareggia anche contro lo Stoccarda nello stesso minuto.

Quando la vittoria sembra ormai prossima, ecco la beffa. Oramai è diventata una consuetudine vedere il Bayer Leverkusen sbandare, per poi comunque rimanere imbattuta. Sembra quasi che la squadra di Xabi Alonso giochi con le speranze delle varie avversarie che match dopo match hanno sognato di battere l'imbattibile team Campione di Germania.

Lo Stoccarda è l'ennesima vittima della speranza. Nonostante il vantaggo di due reti, la sorpresa della Bundesliga 2023/2024 ha visto il Leverkusen recuperare il risultato, ottenendo il pareggio ancora una volta negli ultimissimi minuti di recupero.

Non si tratta certo di una prima volta per un Bayer Leverkusen che ha oramai creato un suo mondo, in cui le vittorie e i pareggi in rimonta arrivano nei minuti di recupero. L'extra-time è un grande alleato di un team mai domo e un grande nemico per ogni avversario tedesco e continentale.