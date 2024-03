Il Bayer Leverkusen può essere la prima qualificata alla nuova Champions League: traguardo vicino

La squadra di Xabi Alonso corre verso il titolo di Bundesliga, ma prima di tutto verso il ritorno in Champions League: +21 sul quinto posto.

La Bundesliga 2023/2024 comincia ad avere i canoni di una formalità a tutto tondo per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Nel giro di pochi mesi il team tedesco è diventato il club più in forma d'Europa, capace di tenere la casella delle sconfitte a zero e tenere a distanza importante non solo il Borussia Dortmund, ma anche sua maestà il Bayern Monaco.

Dopo un dominio di un decennio, il Bayern è ora a -10 dalla vetta mai come nel 2023/2024 rischia di vedere la propria striscia interrotta da una squadra che strappa applausi settimana dopo settimana, nonostante molti si aspettano ancora il suo crollo.

I numeri del Bayer Leverkusen sono tali che nel giro di poche, pochissime, giornate di Bundesliga potrebbe già arrivare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Nessuno, tra Premier, Liga, Serie A, Ligue 1 e il resto dei tornei che possono avere le proprie squadre ai gironi senza passare dai playoff sono attualmente a questo livello e distanza.