Il Bayer Leverkusen mette Fàbregas nel mirino: trattativa non facile, è il preferito per il dopo Xabi Alonso Bundesliga Bayer Leverkusen C. Fabregas

I tedeschi considerano l'attuale allenatore del Como come il profilo ideale per sostituire Xabi Alonso per la prossima stagione: lo riferisce Marca.