Bayer Leverkusen-Bayern Monaco dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Appuntamento da non perdere nel tardo pomeriggio del sabato: in Bundesliga è supersfida per riaprire il campionato.

Nel corso della 22esima giornata di Bundesliga va in scena un match che può decidere definitivamente le sorti del campionato. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, secondo a 46 punti, ospita alla BayArena il Bayern Monaco di Vincent Kompany, in testa alla classifica a quota 54 punti. L'articolo prosegue qui sotto Con una vittoria, i padroni di casa potrebbero riaprire le sorti della conquista del Meisterschale 2024/25: in caso contrario, però, Harry Kane e compagni potrebbero prendere definitivamente il largo. In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.