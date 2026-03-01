Battibecco Ndicka-Spalletti in Roma-Juventus, l'allenatore non stringe la mano all'avversario: cos'è successo

Evan Ndicka contro Luciano Spalletti: lo strano battibecco - strano per i personaggi in questione, forse non troppo strano considerando l'importanza della posta in palio - è avvenuto nel primo tempo di Roma-Juventus.
A scatenare la miccia è stato lo splendido goal di Wesley, che sul finire della prima frazione ha spaccato in due la partita: bellissimo destro a giro sotto l'incrocio e Perin battuto.
A quel punto è sorto un breve momento di tensione, comunque immediatamente sedato: protagonisti, appunto, Ndicka da una parte e Spalletti dall'altra.