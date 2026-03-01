Battibecco Ndicka-Spalletti in Roma-Juventus, l'allenatore non stringe la mano all'avversario: cos'è successo

Lo stesso Ndicka, evidentemente, si è pentito in un secondo momento di aver chiesto il giallo per Spalletti. E si è portato verso l'allenatore della Juventus,, a sua volta irritato dal comportamento dell'avversario, nel tentativo di chiedergli scusa e di appianare le divergenze.

Lo stesso Spalletti, sempre secondo DAZN, ha però rifiutato di stringere la mano a Ndicka: era infatti in preda all'ira per quanto avvenuto pochi secondi prima, dunque sia per il goal subito che per la richiesta di giallo dell'ex Eintracht Francoforte.