Bastoni escluso dalla Nazionale dopo Inter-Juventus? Cosa dice il codice etico della FIGC

Ma Bastoni rischia veramente di perdere il posto in Nazionale a causa del suo comportamento antisportivo? Tecnicamente sì, in quanto la FIGC ha redatto codice etico che definisce i principi e le regole generali di comportamento per chi vive e lavora nel mondo del calcio italiano.

Il codice etico evidenzia impegni e responsabilità anche di natura morale che ogni tesserato deve rispettare ed esserne promotore: come onestà, correttezza e trasparenza. Principi ai quali tutti i tesserati, dai dirigenti ai calciatori, devono attenersi. La Federazione, attraverso tale Codice, ha cercato di promuovere la lealtà sportiva a 360 gradi.

Una simulazione come quella di Bastoni, dunque, potrebbe pesare e andare evidentemente contro tali principi, ma la sensazione è che difficilmente verrà presa una decisione di tale portata. Bastoni che rappresenta comunque uno dei baluardi della difesa azzurra verrà regolarmente convocato, e senza esitazioni o riflessioni, dal Ct Gattuso.