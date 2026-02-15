Bastoni escluso dalla Nazionale dopo Inter-Juventus? Cosa dice il codice etico della FIGC

Il day after di Inter-Juventus continua ad essere inevitabilmente alimentato dalle polemiche relative alla contestatissima espulsione comminata a Pierre Kalulu, nei confronti del quale l'arbitro La Penna ha estratto il secondo giallo dopo un presunto fallo ai danni di Alessandro Bastoni, risultato poi essere una chiara simulazione del centrale interista.
Ad accendere ulteriormente gli animi, c'è stata la reazione dello stesso difensore nerazzurro, il quale ha esultato a pugni stretti quando il direttore di gara ha estratto il rosso nei confronti del centrale francese.
Un episodio fortemente contestato, che ha suscitato persino la reazione di Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, il quale ha condannato in modo netto l’episodio.