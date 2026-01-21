Barrenechea ritrova la Juventus da ex: da meteora bianconera a titolare inamovibile al Benfica

La Juventus torna a concentrarsi sul suo cammino in Champions League e lo fa sapendo di essere attesa da uno snodo importante.
La compagine bianconera, infatti, questa sera ospiterà il Benfica allo Stadium per una sfida che metterà in palio punti potenzialmente decisivi.
Gli uomini di Luciano Spalletti si presenteranno all’appuntamento forti dei nove punti totalizzati nella “Fase Campionato”, ovvero un bottino che consente ancora di sperare in un (complicato) approdo agli ottavi di finale del torneo, evitando le insidie degli spareggi e che comunque rende abbastanza in discesa la strada che porta quantomeno ai playoff.
Ad attendere la Juventus ci sarà comunque una partita non semplice contro un avversario che ha la necessità di vincere le prossime due partite per provare a prolungare il suo cammino europeo e, tra i giocatori che sarà chiamata ad affrontare, c’è anche una sua vecchia conoscenza: Enzo Barrenechea.
Il centrocampista argentino ha vestito la maglia bianconera, ma è a Lisbona che sta cercando di consacrarsi definitivamente.