Barrenechea ritrova la Juventus da ex: da meteora bianconera a titolare inamovibile al Benfica

Quello di Enzo Barrenechea alla Juventus è stato un percorso partito direttamente dal settore giovanile.

Prelevato nel gennaio del 2020 dal Sion, il centrocampista argentino ha iniziato a prendere confidenza con il calcio italiano con la Primavera bianconera, prima di iniziare una scalata che poi lo ha condotto fino in prima squadra.

Un’avventura fatta soprattutto di tanta Serie C, ma è stato proprio con la Next Gen che ha dimostrato di essere pronto per quel grande salto che poi gli ha concesso Massimiliano Allegri.

Ha iniziato a fare realmente la spola tra la prima e la seconda squadra nell’annata 2022-2023, dopo essersi messo alle spalle un grave infortunio al ginocchio che aveva frenato la sua ascesa nella stagione precedente, e l’esordio con i “grandi” è arrivato proprio nel 2023 e, tra l’altro, sul palcoscenico più importante in assoluto: quello della Champions League.

Pochi minuti in campo in una sconfitta nella fase a gironi contro il PSG, in sostituzione di Juan Cuadrado, che hanno scandito i suoi primi passi nel calcio che conta.