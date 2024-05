Bari salvo se: cosa serve per rimanere in Serie B. Punti per playout e retrocessione, la situazione

Il Bari lotta per evitare il ritorno in Serie C dopo un'annata disastrosa: ultimi match per il destino dei pugliesi nel 2024/2025.

Un anno fa il Bari giocava la finale playoff per compiere il doppio salto dalla C alla Serie A. Sfumato il sogno all'ultimo minuto, per mano del Cagliari, ora la squadra biancorossa si ritrova in lotta per rimanere in Serie B.

In piena zona retrocessione dopo un tremendo campionato 2023/2024, il Bari rischia grosso. Tre le possibilità per il club pugliese: rimanere in Serie B direttamente, giocare i playoff o retrocedere direttamente in Serie C.

Uno scenario, quest'ultimo, che sarebbe decisamente clamoroso vista la passata annata.