Bari nei guai, in piena lotta per non retrocedere: attualmente sarebbe costretto a giocare i playout

Spezia, Bari e Cosenza a pari punti dopo il 32esimo turno, lotta per non retrocede infuocata: team pugliese sempre più giù in classifica.

A sei turni dal termine del campionato di Serie B, si può dire che alcuni pronostici della scorsa estate non sono stati per nulla rispettati. Nessuno, o quasi, si sarebbe aspettato di vedere Bari e Spezia nelle ultime posizioni della classifica a poco più di un mese dal termine del torneo 2023/2024. Dopo aver sfiorato la Serie A con la finale playoff persa all'ultimo secondo contro il Cagliari, infatti, il Bari ha disputato un campionato horror, cambiando più volte tecnico per finire comunque risucchiata nella lotta salvezza. Lo Spezia, invece, è retrocesso in Serie B dopo lo spareggio contro il Verona, ma vista l'esperienza maturata sembrava poter essere in grado di lottare al top per rivedere la massima serie al primo colpo. L'articolo prosegue qui sotto Entrambe, invece, si trovano nella stessa zona di squadre come Feralpi Salò e Ternana, nonchè di habituè dei playout come il Cosenza. Più staccato in classifica il Lecceo neopromosso, attuale fanalino di coda della Serie B.