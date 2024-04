Bari, Iachini esonerato: squadra affidata al fratello di Giampaolo per le ultime partite di Serie B

Federico Giampaolo, fratello di Marco ed allenatore della Primavera barese, guiderà la prima squadra fino al termine del campionato.

La difficile situazione di classifica porta un nuovo cambio in casa Bari. Beppe Iachini è stato infatti esonerato ufficialmente dalla società pugliese, che per le ultime cinque giornate di campionato proverà a salvarsi evitando i playout o la retrocessione diretta con Federico Giampaolo in panchina.

Federico, fratello del più noto Marco Giampaolo, ha guidato la Primavera del Bari nel corso del 2023/2024, ma ora allenerà la prima squadra in queste ultime giornate.

Un traghettatore dunque per la squadra pugliese, in una situazione all'opposto rispetto ad un anno fa, quando giocò la finalissima dei playoff di Serie B, perdendo la A contro il Cagliari a un solo minuto dal termine del match.