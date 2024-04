Bari, l'inferno della Serie C non è da escludere: zona playout vicinissima, annata horror

Contro il Modena è arrivato il secondo pareggio negli ultimi cinque incontri, ma la vittoria manca da metà febbraio. Iachini: "Sono rammaricato".

Sono passati dieci mesi dal record storico di spettatori. L'11 giugno 2023 un San Nicola vestito a festa si prepara a vivere la finale playoff di ritorno contro il Cagliari: basta un pari, in virtù del regolamento e dell'1-1 in Sardegna, per tornare in Serie A.

L'epilogo è noto: Pavoletti scrive una sceneggiatura da infarto, segnando all'ultimo secondo il goal qualificazione. Il Bari rimane in Serie B, scosso. E ancora colpito duramente da quella partita.

A quasi un anno da Bari-Cagliari, i rossoblù lottano per non retrocedere dalla Serie A, mentre il team pugliese è alle prese con un'analoga situazione di classifica, ma in Serie B.

I tifosi hanno sperato a lungo, per tutta l'estate, di vedere una riscossa nel 2024/2025, con un secondo assalto alla massima serie. Invece, tutto il contrario. Il Bari se la passa male in Serie B, tanto che la zona playout è attualmente più vicina rispetto a quella playoff.