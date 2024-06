Barella salta Italia-Turchia per infortunio: a Bologna non sarà a disposizione di Spalletti

Il centrocampista azzurro, assente nell'allenamento di lunedì, non giocherà al Dall'Ara: affaticamento muscolare, ma non preoccupa.

Nicolò Barella non sarà a disposizione di Luciano Spalletti al Dall'Ara: il centrocampista dell'Inter salterà l'amichevole tra Italia e Turchia, la penultima degli azzurri prima della partenza per gli Europei in terra tedesca.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui Barella non prenderà dunque parte alla sfida contro la Nazionale di Vincenzo Montella, in programma proprio a Bologna.

L'ex cagliaritano non aveva partecipato all'allenamento pomeridiano di lunedì, accendendo un piccolo campanello d'allarme che, alla fine, ha portato alla decisione di non schierarlo contro la Turchia.