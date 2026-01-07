Barella non gioca Parma-Inter: perché è fuori con Acerbi, Bastoni e Thuram

Nessuno tra Bastoni, Barella e Acerbi è alle prese con problemi muscolari o infortuni vari. La scelta di lasciare in panchina i tre giocatori italiani è data dal ravvicinato big match contro il Napoli.

Considerando le gare ravvicinate di questo 2026, Chivu ha preferito far rifiatare i suoi titolarissimi per averli al top nella sfida di San Siro contro il Napoli.

Per Barella si tratta della prima partita di campionato in panchina, dopo aver passato quella contro l'Union SG interamente fuori senza mai entrare sul terreno di gioco.

Diverso invece il discorso Acerbi, spesso fuori durante questa annata. Bastoni ha invece giocato praticamente tutto il campionato da titolare, escludendo la sfida contro il Sassuolo passata in panchina.