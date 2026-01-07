Getty Images
Barella non gioca Parma-Inter: perché è fuori con Acerbi, Bastoni e Thuram
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PARMA-INTER
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All. Cuesta
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito, Lautaro. All. Chivu
LE SCELTE DI CHIVU SU BASTONI, BARELLA E ACERBI
Nessuno tra Bastoni, Barella e Acerbi è alle prese con problemi muscolari o infortuni vari. La scelta di lasciare in panchina i tre giocatori italiani è data dal ravvicinato big match contro il Napoli.
Considerando le gare ravvicinate di questo 2026, Chivu ha preferito far rifiatare i suoi titolarissimi per averli al top nella sfida di San Siro contro il Napoli.
Per Barella si tratta della prima partita di campionato in panchina, dopo aver passato quella contro l'Union SG interamente fuori senza mai entrare sul terreno di gioco.
Diverso invece il discorso Acerbi, spesso fuori durante questa annata. Bastoni ha invece giocato praticamente tutto il campionato da titolare, escludendo la sfida contro il Sassuolo passata in panchina.
LA PANCHINA DELL'INTER
- Portieri: J.Martinez, Taho
- Difensori: Acerbi, Bastoni, Cocchi, De Vrij
- Centrocampisti: Barella, Cinquegrano, Kamate, Zielinski
- Attaccanti: Bonny, Thuram
QUANDO SI GIOCA INTER-NAPOLI?
Domenica 11 gennaio Inter e Napoli si giocano punti fondamentali in ottica Scudetto. La squadra di Conte si è fermata a sorpresa in casa contro il Verona, dando un'enorme occasione di allungo in vetta..
Con il 2-2 in rimonta del Napoli, che deve ancora recuperare una partita, si avvicinano in classifica Juventus e Roma, entrambe vincenti nella propria partita giocata il 6 gennaio.
