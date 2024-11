Barella in dubbio per Italia-Francia: le condizioni del centrocampista dell'Inter, test alla Pinetina

Italia vs Francia

Il centrocampista azzurro è uscito un po' acciaccato dalla gara contro il Belgio e potrebbe non essere rischiato da Spalletti contro la Francia.

L'Italia si avvicina all'ultima partita della fase a gironi di questa Nations League: ad attendere gli Azzurri a San Siro ci sarà la Francia, per un match valevole per il primo posto in classifica.

Il ct Luciano Spalletti non vuole prendere sotto gamba la sfida e cercherà di schierare la formazione migliore, facendo i conti, però, con alcuni acciacchi fisici dopo la gara contro il Belgio.

Tra questi c'è Nicolò Barella, che ha subito un colpo contro i Diavoli Rossi: in caso di forfait, il tecnico della Nazionale ha pronte delle alternative.