Barella CalhanogluGetty Images
Andrea Ajello

Barella e Calhanoglu giocano Sassuolo-Inter? Il piano verso il derby d'Italia contro la Juventus

L'Inter ha fuori sia Barella che Calhanoglu ma entrambi vedono il rientro: ecco quando li avrà a disposizione Chivu e cosa filtra sull'impiego contro la Juventus.

Nelle ultime partite l'Inter ha dovuto fare a meno di due dei centrocampisti titolari, vale a dire Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. L'italiano si è fermato prima della partita contro il Borussia Dortmund a fine gennaio mentre più lungo lo stop di Calhanoglu, assente da qualche settimana. 

Assenze pesanti ma che la squadra di Cristian Chivu ha saputo superare continuando a vincere e dando quindi grandi segnali. Il tecnico rumeno però non vede l'ora di poter contare di nuovo sui due big di centrocampo.

Chivu ne ha parlato dopo la partita di Coppa Italia contro il Torino, spiegando quale sia la situazione. L'Inter giocherà con il Sassuolo nel prossimo turno di campionato e poi avrà il big match contro la Juventus. 

  • L'INFORTUNIO DI BARELLA

    Lo stop di Barella è stato lieve; il centrocampista ha accusato un piccolo fastidio muscolare nell'allenamento alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter.

    Nessuna lesione ma solo un affaticamento per l'azzurro, che ha saltato comunque tre gare, quella di Champions, la trasferta a Cremona e la partita di Coppa Italia. 

  • L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

    Non si vede da più tempo Calhanoglu, che si è infortunato quasi un mese fa, nella sfida con il Napoli, uscendo a pochi minuti dal termine. Per il turco un risentimento muscolare al soleo sinistro.

    Ben sette partite senza Calhanoglu per Chivu anche se l'attesa sta per terminare. 

  • BARELLA E CALHANOGLU OUT CON IL SASSUOLO

    L'Inter giocherà domenica in trasferta contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Ancora però Chivu non avrà a disposizione né Barella né Calhanoglu.

    I due centrocampisti sono vicini al rientro ma ancora non hanno superato completamente i rispettivi problemi fisici e quindi non verranno convocati per la partita di Reggio Emilia. 

  • LE PAROLE DI CHIVU SU BARELLA E CALHANOGLU

    La conferma della loro assenza l'ha data Chivu nel post partita di Inter-Torino. In conferenza stampa, l'allenatore ha fatto chiarezza: "Saranno a disposizione e torneranno in gruppo subito dopo la partita contro il Sassuolo, da quello che so io”.


  • BARELLA E CALHANOGLU OK PER INTER-JUVE

    Se saranno confermate le tempistiche date da Chivu quindi, sia Calhanoglu che Barella torneranno in campo per il derby d'Italia in programma sabato 14 febbraio. 

    Un rientro importantissimo, considerando soprattutto la partita. Ma che tipo di impiego potrebbero avere? Barella è stato fuori per poco tempo e quindi se darà risposte positive in allenamento è lecito aspettarselo titolare contro la Juventus.

    Diverso il discorso per il turco; Calhanoglu deve ritrovare brillantezza dopo essere stato out un mese ed ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere più fragile, per cui ci sarà più cautela. Non è escluso che possa iniziare dalla panchina ma ancora c'è molto tempo prima della sfida e valutazioni saranno fatte più in là. 

