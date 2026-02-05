Barella e Calhanoglu giocano Sassuolo-Inter? Il piano verso il derby d'Italia contro la Juventus

Se saranno confermate le tempistiche date da Chivu quindi, sia Calhanoglu che Barella torneranno in campo per il derby d'Italia in programma sabato 14 febbraio.

Un rientro importantissimo, considerando soprattutto la partita. Ma che tipo di impiego potrebbero avere? Barella è stato fuori per poco tempo e quindi se darà risposte positive in allenamento è lecito aspettarselo titolare contro la Juventus.

Diverso il discorso per il turco; Calhanoglu deve ritrovare brillantezza dopo essere stato out un mese ed ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere più fragile, per cui ci sarà più cautela. Non è escluso che possa iniziare dalla panchina ma ancora c'è molto tempo prima della sfida e valutazioni saranno fatte più in là.