Barella e Calhanoglu giocano Sassuolo-Inter? Il piano verso il derby d'Italia contro la Juventus

Nelle ultime partite l'Inter ha dovuto fare a meno di due dei centrocampisti titolari, vale a dire Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. L'italiano si è fermato prima della partita contro il Borussia Dortmund a fine gennaio mentre più lungo lo stop di Calhanoglu, assente da qualche settimana.
Assenze pesanti ma che la squadra di Cristian Chivu ha saputo superare continuando a vincere e dando quindi grandi segnali. Il tecnico rumeno però non vede l'ora di poter contare di nuovo sui due big di centrocampo.
Chivu ne ha parlato dopo la partita di Coppa Italia contro il Torino, spiegando quale sia la situazione. L'Inter giocherà con il Sassuolo nel prossimo turno di campionato e poi avrà il big match contro la Juventus.