Barella ammonito contro il Napoli e squalificato: fioccano le polemiche per il giallo in Supercoppa, in vista della Juventus

Il centrocampista dell'Inter out per la trasferta contro la Fiorentina dopo il giallo rimediato in Supercoppa Italiana. Con la Juventus ci sarà.

Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, l'Inter si presenterà a Firenze senza due dei suoi centrocampisti titolari. Sia Calhanoglu che Barella salteranno la trasferta al Franchi causa squalifica, rimediata in due competizioni diverse. Calhanoglu e Barella entrambi diffidati prima del 20esimo turno, con il primo colpito dal giallo decisivo prima di partire per la Supercoppa, mentre il secondo ha ricevuto l'ammonizione durante la finalissima decisa da Lautaro Martinez contro il Napoli. Ed è proprio il giallo rifilato a Barella dall'arbitro Rapuano durante Napoli-Inter a causare la rabbia dei tifosi nerazzurri sul web: il centrocampista sardo non sarà in campo contro la Fiorentina, la partita precedente al Derby d'Italia contro la Juventus. L'articolo prosegue qui sotto