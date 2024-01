Il Barcellona è un lontano parente di quello vincente: il Villarreal passeggia sulle sue ultime speranze

Cinque goal subiti in casa contro il Villarreal e -10 dal Real Madrid capolista dopo essere uscita dalla Coppa del Re e aver perso la Supercoppa.

Battuto in finale di Supercoppa spagnola, fuori dalla Coppa del Re, a meno dieci dalla vetta in campionato. Se non ci fossero gli ottavi di Champions, la stagione del Barcellona sarebbe già finita. La possibilità di avanzare in Europa, con il Napoli come primo ostacolo, separa la squadra blaugrana dall'attacco totale dei propri tifosi.

Tra difficoltà finanziarie e periodi altalentanti, il Barcellona di Guardiola, Messi e della Cantera è ormai un ricordo.

Il 2023/2024 sembrava poter essere quello del rilancio ed invece dopo metà annata i blaugrana si ritrovano a leccarsi le ferite, con la Champions come unica (ma grande) occasione di rimanere a galla.

Sarà l'unica competizione che Xavi potrà conquistare da allenatore del Barcellona, considerando l'annuncio dell'addio a fine stagione, arrivato proprio dopo il k.o contro il Villarreal del 27 gennaio che ha allontanato i blaugrana dalla vetta di ben undici lunghezze: "Voglio annunciare che dal 30 giugno non sarò più l'allenatore del Barça" le parole di Xavi attraverso i canali social catalani. "Penso che la situazione l'attuale debba cambiare".

Il 2024 è iniziato in maniera pessima per il Barcellona, che in pochi giorni è apparentemente uscita dal giro per il titolo dopo aver salutato la Coppa del Re e la vittoria in Supercoppa.