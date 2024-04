Barcellona-PSG, cosa succede in caso di 0-1, 1-2 o 2-3? Il regolamento a pari goal nei quarti di Champions

Dopo il 3-2 dell'andata, Barcellona e PSG si giocano un posto nella semifinale di Champions League: spettacolo assicurato anche al ritorno.

L'andata dei quarti di Champions ha portato ad uno spettacolo complessivo che ha pochi paragoni in passato. Tra le partite più entusiasmanti c'è stata senza dubbio la sfida di Parigi tra il PSG di Mbappé e il Barcellona di Lewandowski, riuscito a vincere in terra francese per 3-2.

Una settimana dopo l'andata, a Barcellona è di scena il ritorno dei quarti che deciderà quale delle due squadre continuerà il suo percorso europeo andando a sfidare la vincente tra Atletico Madrid, dunque per un eventuale Derby, e Borussia Dortmund.

Visto il primo match, è indubbio che sulla carta sia possibile un altro evento pregno di goal che potrebbe portare la sfida oltre i tempi regolamentari.