Il Wisla Cracovia chiede aiuto all'IA per il nuovo allenatore del Barcellona: nella lista c'è anche Italiano

Il presidente del Wisla è Jaroslaw Krolewski, CEO dell'azienda tecnologica Synerise: il suo approccio al calcio è di tipo scientifico.

Jaroslaw Krolewski, CEO dell'azienda tecnologica Synerise, è anche noto per essere il presidente della famosa squadra polacca del Wisla Cracovia.

Quando parliamo di Synerise si intende una delle aziende tecnologiche in più rapida crescita in Europa. Il suo CEO ed imprenditore è anche professore alla AGH University of Science and Technology, ma nel 2019 ha deciso di accettare l'invito dei tifosi a salvare il club.

Un uomo di scienza che in passato ha anche praticato il calcio a livello semi-professionista per molti anni e al momento giusto è entrato in quello professionistico dalla porta principale. Con un approccio ben diverso dal solito.