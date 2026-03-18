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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Barcellona-Newcastle 7-2, voti e tabellino: attacco blaugrana letale, Tonali e compagni eliminati

Lewandowski, Raphinha, Fermin e Yamal brillano, il Newcastle non può niente. Retroguardia blaugrana da rivedere, ma l'attacco è stato talmente imponente da superare anche i problemi difensivi.

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Il Barcellna non vince la Champions League da 11 anni, ma dopo aver eliminato il Newcaste in terra catalana è ancora in corsa per dimenticare il passato e sollevare al cielo europeo il trofeo più importante. Dopo il pareggio per 1-1 nel match d'andata, il team di Flick ha annientato Tonali e compagni per 7-2, riuscendo a prendere il largo nella ripresa dopo un primo tempo entusiasmamente, terminato per 3-2 per i padroni di casa.

A proposito di Tonali, il centrocampista italiano è uscito per infortunio all'ora di gioco e dovrà essere valutato per i prossimi impegni del Newcastle e in vista della semifinale playoff in cui l'Italia giocherà il prossimo 26 marzo.

Dopo aver accarezzato l'idea dell'impresa, il Newcastle è caduto sotto i colpi di una squadra giovane, ma con qualche giocatore esperto in grado di trascinarla ai quarti di finale. L'attacco blaugrana ha mostrato ancora una volta le sue doti, nonostante all'opposto ci sia una difesa decisamente da rivedere e per nulla all'altezza delle sue potenzialità offensive.

  • L'ATTACCO SI DIVERTE

    Raphinha, Lewandowski, Fermin, Yamal. Basterebbero questi nomi per ricordare quanto il Barcellona possa essere grande in attacco. I blaugrana possono vincere tutte le partite segnando quattro reti, almeno sulla carta: rispettata contro il Newcastle.

    Classe, tecnica, potenza: gli attaccanti del Barcellona si sono divertiti sia nel prim tempo, sia in una ripresa in cui dopo il 5-2 hanno avuto sempre meno pressione. La partita contro il Newcastle ha visto Lewandowski chiudere la contesa con una doppietta, ma da registrare c'è soprattutto la monumentale prova di Raphinha con due assist e due goal, ma anche quella del solito Yamal e di Fermin.

    Tra i marcatori anche il giovane centrocampista Bernal, schierato al fianco di Pedri e autore di uno dei goal nel primo tempo.

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  • THIAW HORROR

    La difesa del Newcastle ha sbandato completamente per tutta la partita e specialmente nella ripresa, ma l'ex milanista Thiaw è stato senza dubbio il giocatore che ha sofferto maggiormente.

    Sin dal vantaggio blaugrana, passando per i goal di Raphinha e Lewandowski, il difensore bianconero ha sbagliato tutto, risultando spaesato e mai così in difficoltà negli ultimi anni.

    Anche il compagno di reparto Burn non ha praticamente mai avuto la meglio contro Yamal e compagni, ma rispetto al collega ha evitato errori grossolani.

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  • GLI INFORTUNI DEL BARCELLONA

    Il Barcellona ha un attacco in piena forma, ma una difesa da rivedere. Parte di questo problema è dato dagli infortuni, considerando come il Newcastle mancassero Koundè, Balde e Christensen. A loro si unisce anche Eric Garcia, fuori dopo venti minuti e sostituito da un Araujo non proprio perfetto.

    Nel secondo tempo, inoltre, anche il portiere Joan Garcia ha dovuto lasciare il terreno di gioco, sostituito dall'ex juventino Szczesny.

    Fuori causa nel Barcellona anche De Jong, che dovrebbe tornare a disposizione di Flick a fine mese.

  • TABELLINO E VOTI DI BARCELLONA-NEWCASTLE 7-2

    Marcatori: 6' Raphinha (B), 15' Elanga (N), 18' Bernal (B), 28' Elanga (N), 45'+'7 rig. Yamal (B), 51' Fermin (B), 56' e 61' Lewandowski (B), 72' Raphinha (B)

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia 6 (82' Szczesny sv); Eric Garcia 5.5 (21' Araujo 6), Cubarsí 5.5, Gerard Martin 6, Cancelo 5.5 (66' Espart 6); Pedri 6, Bernal 6; Yamal 7.5, Fermin 7.5 (66' Olmo 6), Raphinha 8.5; Lewandowski 7.5 (66' Ferran Torres 6). All. Flick

    NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale 5; Trippier 5 (46' Livramiento 5), Thiaw 4, Burn 4.5, Hall 5; Ramsey 5.5, Tonali 6 (55' Willock 6), Joelinton 6 (64' Botman 6); Elanga 7 (64' Murphy 6), Gordon 5 (82' Osula sv), Barnes 6. All. Howe

    Arbitro: Letexier (Francia)

    Ammoniti: Joelinton (N), Willock (N), Cubarsì (B), Trippier (N)

    Espulsi: -

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