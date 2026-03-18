Barcellona-Newcastle 7-2, voti e tabellino: attacco blaugrana letale, Tonali e compagni eliminati

Il Barcellna non vince la Champions League da 11 anni, ma dopo aver eliminato il Newcaste in terra catalana è ancora in corsa per dimenticare il passato e sollevare al cielo europeo il trofeo più importante. Dopo il pareggio per 1-1 nel match d'andata, il team di Flick ha annientato Tonali e compagni per 7-2, riuscendo a prendere il largo nella ripresa dopo un primo tempo entusiasmamente, terminato per 3-2 per i padroni di casa.

A proposito di Tonali, il centrocampista italiano è uscito per infortunio all'ora di gioco e dovrà essere valutato per i prossimi impegni del Newcastle e in vista della semifinale playoff in cui l'Italia giocherà il prossimo 26 marzo.

Dopo aver accarezzato l'idea dell'impresa, il Newcastle è caduto sotto i colpi di una squadra giovane, ma con qualche giocatore esperto in grado di trascinarla ai quarti di finale. L'attacco blaugrana ha mostrato ancora una volta le sue doti, nonostante all'opposto ci sia una difesa decisamente da rivedere e per nulla all'altezza delle sue potenzialità offensive.