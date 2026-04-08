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Barcellona Atletico Madrid Alvarez GriezmannGetty Images
Michael Baldoin

Barcellona-Atletico Madrid 0-2, pagelle e tabellino: Alvarez inventa, Sorloth perfeziona, Lamine Yamal da solo contro tutti, Cubarsi rovina la serata ai suoi

Champions League
Barcellona vs Atletico Madrid
Barcellona
Atletico Madrid

I Colchoneros sorprendono il Barcellona al Camp Nou nell’andata dei quarti di finale, imponendosi 2-0 grazie alle reti di Álvarez e Sorloth. Decisivo l’episodio dell’espulsione di Cubarsi nel finale di primo tempo, che ha cambiato l’inerzia del match.

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Pr chi pensava che l’Atletico Madrid avrebbe giocato solo per limitare i danni al Camp Nou, la serata si è rivelata ben diversa. Inizialmente la squadra di Simeone sembrava attendista, ma un episodio ha poi cambiato volto al match, e il Barcellona esce sconfitto in casa 2-0 nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Avvio frizzante, con entrambe le squadre pronte a creare occasioni. Al 18’, Lamal scappa alle spalle della difesa e serve Rashford per il tap-in a porta vuota, ma l’azione viene annullata per fuorigioco. Man mano che i minuti passano, il match sembra favorevole ai blaugrana, finché un episodio nel finale di primo tempo stravolge i piani: palla filtrante per Simeone, che si invola e viene steso da Cubarsi da ultimo uomo. Kovacz estrae inizialmente il giallo, ma dopo il controllo VAR cambia decisione ed espelle il difensore spagnolo. La punizione battuta da Álvarez diventa una magia: supera la barriera e si infila all’incrocio dei pali, portando l’Atletico in vantaggio.

In avvio di ripresa, Flick cambia modulo passando al 4-3-2, sacrificando Lewandowski e puntando sulla velocità di Rashford e Yamal in attacco. Dalla combinazione tra i due nasce la prima occasione del secondo tempo: lo spagnolo serve Rashford, che scarta Musso ma calcia sull’esterno della rete. Poco dopo, su punizione, l’inglese centra in pieno la traversa, con una deviazione decisiva di Musso.

La partita perde ritmo e a beneficiarne è l’Atletico, con Simeone che azzecca anche il cambio: Sorloth, entrato al 60’ per Lookman, anticipa Gerard Martín in area e firma il 2-0. Il Barcellona prova disperatamente a riaprire i conti, ma si infrange contro il muro biancorosso.

  • PAGELLE BARCELLONA

    In una serata che sembrava sotto controllo, l’espulsione di Cubarsí (voto 4) ha il sapore di un ko tecnico. Oltre al danno, arriva la beffa: il suo intervento da ultimo uomo non solo lascia la squadra in inferiorità numerica per oltre un tempo, ma provoca anche la punizione trasformata da Álvarez. Una disattenzione sfortunata, ma dalle conseguenze inevitabili. Lamine Yamal e Rashford (voto 6.5 entrambi) sono gli unici a creare qualcosa di pericoloso, bloccati in parte da un Musso attento e in parte dalla necessità di reggere l’attacco da soli in dieci uomini. Pedri e Gavi (voto 5.5 entrambi) appaiono un po’ spenti a centrocampo, incapaci di dettare i ritmi e velocizzare la manovra, mentre Gerard Martín (voto 5) perde completamente Sorloth sul raddoppio dell’Atletico Madrid, complicando ulteriormente i piani del Barcellona in vista del ritorno.

    VOTI BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García 6; Koundé 6 (73' Araujo 6), Cubarsí 4, Gerard Martín 5, João Cancelo 6 (86' Balde sv); Eric Garcia 6, Pedri 5.5 (46' Gavi 5.5); Yamal 6.5, Olmo 6, Rashford 6.5 (73' Ferran Torres 6); Lewandowski 6 (46' Fermin Lopez 6). All. Flick.

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  • PAGELLE ATLETICO MADRID

    Una perla, una magia su punizione che spegne l’entusiasmo di uno stadio quasi pieno in ogni ordine di posto: Julian Álvarez (voto 7) trasforma il rosso di Cubarsi nel vantaggio dei Colchoneros, indirizzando la partita con un destro da fermo che vale il prezzo del biglietto.
    Simeone (voto 6.5) si guadagna il merito di aver provocato l’espulsione avversaria con un inserimento senza palla in profondità; per il resto rimane sempre ordinato e attento, senza strafare.
    Il Cholo decide poi di sostituire un giocatore tecnico e abile nell’uno contro uno come Lookman per inserire Sorloth (voto 7), con l’obiettivo di chiudere i conti: il norvegese impiega solo 10 minuti per farsi trovare pronto, smarcandosi in area e trafiggendo Garcia per il 2-0.
    Rischia molto Koke (voto 5.5), che inizia a giocare duro fin dai primi minuti, poi, dopo un’ammonizione, commette un altro fallo vicino alle panchine, rischiando il rosso e venendo sostituito all’ora di gioco dall’ingresso di Baena.

    VOTI ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso 7; Molina 5.5, Le Normand 7, Hancko 6 (31' Pubill 6), Ruggeri 6.5; Simeone 6.5 (80' Thiago Almada sv), Llorente 6, Koke 5.5 (60' Baena 6), Lookman 6 (60' Sorloth 7); Griezmann 6.5 (80' Nico Gonzalez sv), Alvarez 7. All. Simeone.

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  • TABELLINO BARCELLONA-ATLETICO MADRID 0-2

    Marcatori: 45' Alvarez, 70' Sorloth

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan García 6; Koundé 6 (73' Araujo 6), Cubarsí 4, Gerard Martín 5, João Cancelo 6 (86' Balde sv); Eric Garcia 6, Pedri 5.5 (46' Gavi 5.5); Yamal 6.5, Olmo 6, Rashford 6.5 (73' Ferran Torres 6); Lewandowski 6 (46' Fermin Lopez 6). All. Flick.

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso 7; Molina 5.5, Le Normand 7, Hancko 6 (31' Pubill 6), Ruggeri 6.5; Simeone 6.5 (80' Thiago Almada sv), Llorente 6, Koke 5.5 (60' Baena 6), Lookman 6 (60' Sorloth 7); Griezmann 6.5 (80' Nico Gonzalez sv), Alvarez 7. All. Simeone.

    Arbitro: Kovacs

    Ammoniti: 31' Koke, 45+1' Pubill, 63' Baena, 65' Gavi

    Espulsi: 44' Cubarsí

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