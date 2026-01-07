Pubblicità
Raphinha Fermin Barcellona AthleticGetty Images
Francesco Schirru

Barcellona-Athletic Bilbao 5-0: baschi spazzati via con Yamal, Rashford e Lewandowski in panchina

Fermin e Bardghiji grandi protagonisti della prima semifinale della Supercoppa spagnola, l'Athletic Bilbao lascia mestamente l'Arabia Saudita. Giovedì la seconda gara, il Derby tra Atletico e Real.

La prima finalista della Supercoppa spagnola è il Barcellona, che nel giro di un tempo ha annientato l'Athletic Bilbao per 4-0, con risultato finale fissato sul 5-0 nella ripres. Una semifinale senza storia in terra saudita, con l'avversaria blaugrana che arriverà nella serata di giovedì in seguito alla seconda semifinale tra Atletico Madrid e Real Madrid.

Un Flick a dir poco fiducioso quello che ha preparato Barcellona-Athletic, considerando che il tecnito tedesco ha a sorpresa ha deciso di lasciare in panchina Rashford, Yamal e Lewandowski. Eppure, contro una delle migliori colleghe spagnole, la squadra catalanta ha dominato in lungo e in largo arrivando a concludere il primo tempo avanti di quattro reti.

Grande protagonista del primo tempo è stato Fermin, autore di due assist e di un goal di pregevole fattura arrivato al termine di una perfetta azione corale blaugrana. Non sono stati da meno però neanche Rafinha e Ferran, autori di due delle quattro reti, ma soprattutto quel Ronny Bardghji che ha firmato la sua più grande gara stagionale andando in goal - anche se con la complicità del portiere avversario Simon - e fornendo un assist.

  • QUINTO GOAL NELLA RIPRESA

    Dopo aver chiuso il primo tempo, Raphinha ha aperto il secondo, siglando la personale doppietta. L'assist? Ancora una volta da parte di Bardghji, per cui la sfida di Supercoppa contro l'Athletic Bilbao potrebbe rappresentare la svolta stagionale.

    Un bel problema per Flick, che può contare su un altro giocatorino di talento finalmente in palla: difficilmente, però, Bardghji riuscirà a trovare spazio da titolare visti Rashford, Yamal e tutti gli altri, ma il tarlo del dubbio su quanto possa dare alla squadra è stato insinuato in Flick.

  • DOVE VEDERE LA SUPERCOPPA IN TV

    Le tre partite della Supercoppa Spagnola sono trasmesse in diretta tv e streaming su Youtube.

    Tramite il canale Cronache di Spogliatoio, infatti, è possibile guardare la Supercoppa gratis e in chiaro: giovedì si gioca la seconda semifinale tre Atletico e Real per determinare l'avversaria del Barcellona in finale, prevista l'11 gennaio sempre in quel di Jeddah, Arabia Saudita.

0