Barcellona-Athletic Bilbao 5-0: baschi spazzati via con Yamal, Rashford e Lewandowski in panchina

La prima finalista della Supercoppa spagnola è il Barcellona, che nel giro di un tempo ha annientato l'Athletic Bilbao per 4-0, con risultato finale fissato sul 5-0 nella ripres. Una semifinale senza storia in terra saudita, con l'avversaria blaugrana che arriverà nella serata di giovedì in seguito alla seconda semifinale tra Atletico Madrid e Real Madrid.

Un Flick a dir poco fiducioso quello che ha preparato Barcellona-Athletic, considerando che il tecnito tedesco ha a sorpresa ha deciso di lasciare in panchina Rashford, Yamal e Lewandowski. Eppure, contro una delle migliori colleghe spagnole, la squadra catalanta ha dominato in lungo e in largo arrivando a concludere il primo tempo avanti di quattro reti.

Grande protagonista del primo tempo è stato Fermin, autore di due assist e di un goal di pregevole fattura arrivato al termine di una perfetta azione corale blaugrana. Non sono stati da meno però neanche Rafinha e Ferran, autori di due delle quattro reti, ma soprattutto quel Ronny Bardghji che ha firmato la sua più grande gara stagionale andando in goal - anche se con la complicità del portiere avversario Simon - e fornendo un assist.