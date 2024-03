Bari-Sampdoria, bambino ferito dopo lo scoppio di un petardo: le sue condizioni non sarebbero gravi

Lo scoppio del petardo nel settore ospiti della Sampdoria ha ferito un bambino, trasportato al Policlinico di Bari.

Un bambino di otto anni è stato ferito dallo scoppio di un petardo durante Bari-Sampdoria, partita andata in scena a San Nicola nel pomeriggio di sabato 16 marzo. Trasportato immediatamente al Policlinico del capoluogo puglese, il piccolo non sarebbe, per fortuna, in gravi condizioni.

Le autorità stanno indagando su cosa sia accaduto nel primo tempo, quando lo scoppio del petardo ha ferito il bambino nel settore ospiti del San Nicola: il piccolo tifoso della Sampdoria ha riportato escoriazioni a una gamba in seguito al'esplosione di un petardo.

Ancora nessun commento da parte di Bari e Sampdoria a tal riguardo. Nelle ultime ore, come riporta il Corriere della Sera, la polizia è al lavoro per scoprire cosa sia successo, grazie all’utilizzo di immagini a circuito chiuso.