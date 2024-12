Federico Balzaretti pronto a tornare alla Roma: l'ex terzino aiuterà Ghisolfi gestendo l'area scout e seguendo i calciatori giallorossi in prestito.

Federico Balzaretti e la Roma si preparano a riavvolgere il nastro.

Imminente il ritorno in giallorosso dell'ex terzino, oggi dirigente, per il quale i Friedkin - intenzionati a mettere in atto un profondo restyling dentro e fuori dal campo - hanno pronto un nuovo incarico.

L'articolo prosegue qui sotto

Di cosa si occuperà Balzaretti?