Genoa v Como - Serie A
Alessandro De Felice

Balotelli può giocare col Chievo Verona? L'attaccante non può rientrare a Dubai e si allena con Douglas Costa e compagni: cosa dice il regolamento

L’attaccante dell’Mario Balotelli si allena con il Chievo Verona per lo stop dei voli verso Dubai: in gruppo con i clivensi, può giocare in amichevole sabato.

Una mattinata fuori dall’ordinario al campo del Team Santa Lucia, nel quartiere Santa Lucia di Verona, ha visto l’inaspettata presenza di Mario Balotelli alla seduta d'allenamento del Chievo Verona

L’attaccante dell’Al Ittifaq non è potuto rientrare a Dubai a causa del blocco dei voli legato al conflitto in corso e ha scelto di allenarsi temporaneamente con la squadra veronese. 

La situazione è stata agevolata dal fatto che il club emiratino e il Chievo condividono la proprietà, con Pietro Laterza a capo di entrambe le società.

  • BALOTELLI BLOCCATO IN ITALIA

    Secondo quanto riportato da L’Arena, l’impossibilità di imbarcarsi su un volo diretto negli Emirati ha costretto Balotelli a prolungare la permanenza in Italia. 

    Il legame societario tra Chievo e Al-Ittifaq - entrambe presiedute da Pietro Laterza - ha reso immediato l’inserimento dell’attaccante nel gruppo veronese per tutta la settimana.

    Il giocatore ha così trovato nel campo del Team Santa Lucia un luogo dove proseguire il proprio programma atletico in vista dei prossimi impegni ufficiali con il club emiratino.

  • BALOTELLI CON DOUGLAS COSTA E PALOSCHI

    Sorrisi e clima disteso oggi in casa Chievo Verona, con la presenza ‘straordinaria’ di Mario Balotelli, che durante la seduta si è intrattenuto fra battute e scambi tecnici con i giocatori dei clivensi allenati da Didu. 

    L’ex azzurro ha dialogato a lungo con Douglas Costa, che ritroverà all’Al Ittifaq nella prossima stagione, e ha salutato con particolare affetto Alberto Paloschi, con il quale condivide le origini bresciane. 

    Secondo L’Arena, l’attaccante potrebbe prendere parte a un’amichevole prevista per sabato, sfruttando lo stop del campionato di Serie D causa Torneo di Viareggio per restare attivo sul campo.

  • BALOTELLI IN SERIE D? COSA DICE IL REGOLAMENTO

    La presenza di Balotelli in casa Chievo Verona è circoscritta agli allenamenti e non implica alcun trasferimento. 

    Essendo tesserato per l’Al Ittifaq, l’attaccante non potrebbe scendere in campo in gare ufficiali con il Chievo Verona senza un trasferimento che risulta ora impossibile in quanto la sessione di mercato è attualmente chiusa. 

    L’eventuale partecipazione a un’amichevole, invece, risulta possibile in quanto non richiede variazioni di tesseramento: è necessario, infatti, il nullaosta del club emiratino per consentire a Balotelli di scendere in campo col Chievo in una gara non ufficiale.

