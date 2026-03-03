Balotelli può giocare col Chievo Verona? L'attaccante non può rientrare a Dubai e si allena con Douglas Costa e compagni: cosa dice il regolamento

Sorrisi e clima disteso oggi in casa Chievo Verona, con la presenza ‘straordinaria’ di Mario Balotelli, che durante la seduta si è intrattenuto fra battute e scambi tecnici con i giocatori dei clivensi allenati da Didu.

L’ex azzurro ha dialogato a lungo con Douglas Costa, che ritroverà all’Al Ittifaq nella prossima stagione, e ha salutato con particolare affetto Alberto Paloschi, con il quale condivide le origini bresciane.

Secondo L’Arena, l’attaccante potrebbe prendere parte a un’amichevole prevista per sabato, sfruttando lo stop del campionato di Serie D causa Torneo di Viareggio per restare attivo sul campo.