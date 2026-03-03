Balotelli può giocare col Chievo Verona? L'attaccante non può rientrare a Dubai e si allena con Douglas Costa e compagni: cosa dice il regolamento

Una mattinata fuori dall’ordinario al campo del Team Santa Lucia, nel quartiere Santa Lucia di Verona, ha visto l’inaspettata presenza di Mario Balotelli alla seduta d'allenamento del Chievo Verona.
L’attaccante dell’Al Ittifaq non è potuto rientrare a Dubai a causa del blocco dei voli legato al conflitto in corso e ha scelto di allenarsi temporaneamente con la squadra veronese.
La situazione è stata agevolata dal fatto che il club emiratino e il Chievo condividono la proprietà, con Pietro Laterza a capo di entrambe le società.