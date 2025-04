Balotelli polemico su Instagram: "Da queste parti meriterebbero il Mario 16enne ribelle". Attacco al Genoa?

L'attaccante è da mesi ai margini del Genoa e polemizza sui social: "Forse così capirebbero cosa comporta mancare veramente di rispetto".

L'avventura di Mario Balotelli al Genoa non è andata come le parti speravano; arrivato ad ottobre quando ancora c'era Alberto Gilardino, l'apporto del giocatore è stato minimo e soprattutto gli scenari sono cambiati quando sulla panchina si è seduto Patrick Vieira.

Con il francese, Balotelli non ha mai avuto spazio finendo per finire in tribuna e di fatto fuori rosa. Già ai tempi del Nizza c'erano stati problemi tra il tecnico e il giocatore.

Sui social, Balotelli ha pubblicato una storia con un messaggio polemico che testimonia la rottura totale tra le parti.