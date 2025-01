La mancata convocazione di Mario Balotelli per l'anticipo dell'Olimpico conferma un divorzio probabile dal Genoa: contatti per un ritorno al Monza.

Mario Balotelli e il Genoa sembrano giunti ad un punto di non ritorno.

L'attaccante non è stato convocato da Vieira per il match contro la Roma, confermando come l'addio tra le parti sia sempre più probabile.

Ma c'è di più: 'La Repubblica' svela una nuova opzione di mercato, con SuperMario che potrebbe tornare al Monza.