Roma vs Genoa

L'attaccante non è stato convocato per l'anticipo Roma-Genoa, continua il rapporto complicato con Vieira.

Mario Balotelli non prenderà parte all'anticipo della ventunesima giornata di Serie A tra Roma e Genoa.

L'attaccante non figura nell'elenco dei convocati diramato da Patrick Vieira giovedì sera e dunque non andrà neppure in panchina all'Olimpico.

Continua così il momento difficile per Balotelli, che non sta trovando lo spazio sperato e ha fin qui giocato solo pochissimi minuti col Genoa.