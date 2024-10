Ascoli Calcio 1898 FC vs Pescara

Serie C

I due tecnici si abbracciano prima dell'inizio di Ascoli-Pescara a 17 anni di distanza dal famoso episodio del "calcio nel posteriore".

Diciassette anni dopo, Silvio Baldini e Domenico Di Carlo si ritrovano. Ma questa volta in circostanze ben più liete.

I due allenatori sono pronti a sfidarsi sulle panchine di Ascoli e Pescara, nel posticipo serale del girone B di Serie C.

L'ultima volta che i due tecnici si erano incrociati, non era andato propriamente in scena uno sport per il calcio.