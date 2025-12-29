Pubblicità
Baldanzi RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Baldanzi non convocato per Roma-Genoa: perché, quando torna e chi gioca al suo posto

L'ex trequartista dell'Empoli, che sarebbe con ogni probabilità partito titolare al posto di Pellegrini, dà forfait. Convocato invece il rientrante Dovbyk, così come Hermoso.

Tommaso Baldanzi salta Roma-Genoa. Ovvero la partita in cui sarebbe probabilmente partito dal primo minuto al posto di Lorenzo Pellegrini, a sua volta out per il posticipo a causa di un infortunio muscolare.

L'ex trequartista dell'Empoli non fa parte della lista dei convocati diramata dalla Roma in mattinata. E dunque non prenderà parte alla sfida di questa sera, che si giocherà all'Olimpico e prenderà il via alle 20.45, chiudendo la diciassettesima giornata di Serie A.

Ma perché Baldanzi non è stato convocato per Roma-Genoa? Il motivo, quando tornerà in campo e chi gioca al suo posto.

  • PERCHÉ BALDANZI NON È STATO CONVOCATO

    Baldanzi non figura nella lista dei convocati della Roma a causa di un'influenza, malanno di stagione che peraltro aveva già colpito il mancino qualche settimana fa. Alla base della sua assenza per il posticipo contro il Genoa non c'è dunque alcun infortunio.

  • QUANDO TORNA IN CAMPO BALDANZI

    Trattandosi appunto di un malanno e non di un infortunio, andrà compreso per quanti giorni Baldanzi sarà impossibilitato ad allenarsi agli ordini di Gasperini. E dunque, di conseguenza, se rischi di saltare anche la prossima partita di campionato della Roma.

    La gara in questione è in programma tra cinque giorni, sabato 3 gennaio in casa dell'Atalanta: Baldanzi deve giocoforza essere considerato in dubbio per la sfida contro i nerazzurri.

  • CHI GIOCA AL SUO POSTO

    Chi prenderà il posto di Baldanzi, che a sua volta avrebbe rimpiazzato Pellegrini, contro il Genoa? Questo è il nodo che Gian Piero Gasperini si ritrova costretto a sciogliere a poche ore dall'inizio della partita.

    L'indiziato numero uno è Stephan El Shaarawy, pronto a far coppia con Soulé sulla trequarti con Dybala mantenuto nel ruolo di falso 9. Molto meno probabile un arretramento della Joya, con conseguente inserimento di Ferguson nell'undici di partenza.

  • I CONVOCATI DELLA ROMA

    Questo è l'elenco completo dei convocati della Roma per la partita contro il Genoa: Mario Hermoso ha recuperato e andrà quantomeno in panchina, presente anche Artem Dovbyk che non gioca da Roma-Udinese del 9 novembre.

    • Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar;
    • Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi;
    • Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli;
    • Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.
