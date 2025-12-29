Baldanzi non convocato per Roma-Genoa: perché, quando torna e chi gioca al suo posto

Tommaso Baldanzi salta Roma-Genoa. Ovvero la partita in cui sarebbe probabilmente partito dal primo minuto al posto di Lorenzo Pellegrini, a sua volta out per il posticipo a causa di un infortunio muscolare.

L'ex trequartista dell'Empoli non fa parte della lista dei convocati diramata dalla Roma in mattinata. E dunque non prenderà parte alla sfida di questa sera, che si giocherà all'Olimpico e prenderà il via alle 20.45, chiudendo la diciassettesima giornata di Serie A.

Ma perché Baldanzi non è stato convocato per Roma-Genoa? Il motivo, quando tornerà in campo e chi gioca al suo posto.