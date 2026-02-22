Baldanzi decisivo alla prima da titolare con il Genoa, De Rossi se lo gode: "Sta sbocciando, è sottovalutato"

Il Genoa e Daniele De Rossi si godono Tommaso Baldanzi, che dopo qualche problema fisico adesso sta bene e può essere un fattore nella corsa salvezza dei rossoblù.
L'impatto del fantasista si è visto subito, alla prima gara da titolare. C'è infatti anche il suo talento nella vittoria del Genoa contro il Torino per 3-0. Non ha segnato né fatto assist eppure è risultato determinante per il successo dei rossoblù.
Voluto direttamente da De Rossi, che lo aveva già allenato alla Roma, Baldanzi può tornare a brillare come aveva fatto ad Empoli. E il tecnico ha spiegato anche come lo utilizzerà.