Baldanzi decisivo alla prima da titolare con il Genoa, De Rossi se lo gode: "Sta sbocciando, è sottovalutato"

"La valutazione è positiva, sono contento per lui: è un ragazzo meraviglioso, che sta sbocciando", così De Rossi in conferenza stampa ha elogiato Baldanzi. D'altronde, il tecnico ha spinto per averlo in rosa prelevandolo dalla Roma nel mercato invernale.

L'allenatore del Genoa, che lo conosceva bene avendolo avuto alla Roma, ha spiegato come vede Baldanzi e dove lo impiegherà: "Secondo me è un talento sottovalutato in Italia, alla Roma l'avevo preso come vice Dybala ma in Spagna giocherebbe da mezzala e noi dobbiamo farlo giocare lì chiedendogli anche sacrificio e rincorse".