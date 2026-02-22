Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Baldanzi GenoaGetty Images
Andrea Ajello

Baldanzi decisivo alla prima da titolare con il Genoa, De Rossi se lo gode: "Sta sbocciando, è sottovalutato"

Ottimo esordio da titolare per Baldanzi: determinante in uno dei tre goal contro il Torino. De Rossi non ha dubbi: "In Spagna giocherebbe mezzala".

Pubblicità

Il Genoa e Daniele De Rossi si godono Tommaso Baldanzi, che dopo qualche problema fisico adesso sta bene e può essere un fattore nella corsa salvezza dei rossoblù.

L'impatto del fantasista si è visto subito, alla prima gara da titolare. C'è infatti anche il suo talento nella vittoria del Genoa contro il Torino per 3-0. Non ha segnato né fatto assist eppure è risultato determinante per il successo dei rossoblù.

Voluto direttamente da De Rossi, che lo aveva già allenato alla Roma, Baldanzi può tornare a brillare come aveva fatto ad Empoli. E il tecnico ha spiegato anche come lo utilizzerà. 

  • INFORTUNO SUPERATO

    Baldanzi ha dovuto attendere un po' prima di poter dare il suo contributo al Genoa; il classe 2003 infatti è arrivato già infortunato. Un problema muscolare che lo ha tenuto fuori per le prime 4 gare.

    Da ormai una decina di giorni però ha superato il problema e si è messo a disposizione di De Rossi. L'esordio settimana scorsa contro la Cremonese, nel finale di match. Fino alla prima da titolare contro il Torino. 

    • Pubblicità

  • COM'È ANDATA LA PRIMA DA TITOLARE

    L'esordio da titolare con il Genoa e anche la prima in assoluto davanti ai tifosi rossoblù; i riflettori erano puntati su Baldanzi a Marassi e l'ex Roma non ha deluso le aspettative.

    Schierato da mezzala nel 3-5-2 di De Rossi, Baldanzi è entrato subito nei meccanismi della squadra, con personalità e qualità. Considerando che non giocava titolare da inizio dicembre, anche fisicamente ha risposto presente. Questi i suoi numeri (dati sofascore).

    • Minuti: 65
    • Passaggi riusciti: 35/41 (85%)
    • Passaggi chiave: 1
    • Tiri: 1
    • Dribbling: 1
    • Recuperi: 4
  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA STRAORDINARIA AZIONE DEL 2-0

    La prestazione di Baldanzi sarebbe stata positiva anche senza l'azione che ha portato al goal del 2-0. Una percussione straordinaria di Baldanzi che si è messo in proprio partendo da molto lontano e arrivando fino all'area di rigore. 

    Baldanzi ha tentato di concludere la grande azione personale calciando di precisione; tiro respinto dal portiere del Torino sui piedi di Ekuban che davanti alla porta non poteva sbagliare. 

  • DE ROSSI: "BALDANZI SOTTOVALUTATO"

    "La valutazione è positiva, sono contento per lui: è un ragazzo meraviglioso, che sta sbocciando", così De Rossi in conferenza stampa ha elogiato Baldanzi. D'altronde, il tecnico ha spinto per averlo in rosa prelevandolo dalla Roma nel mercato invernale.

    L'allenatore del Genoa, che lo conosceva bene avendolo avuto alla Roma, ha spiegato come vede Baldanzi e dove lo impiegherà: "Secondo me è un talento sottovalutato in Italia, alla Roma l'avevo preso come vice Dybala ma in Spagna giocherebbe da mezzala e noi dobbiamo farlo giocare lì chiedendogli anche sacrificio e rincorse".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Genoa crest
Genoa
GEN
0