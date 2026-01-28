Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Kenan Yildiz JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Le possibili avversarie della Juventus agli spareggi di Champions League: contro chi gioca i playoff e chi pesca al sorteggio

La formazione di Luciano Spalletti sarà costretta a passare dai playoff per accedere agli ottavi di finale di Champions League: l'avversaria, il sorteggio e tutto quello che c'è da sapere.

Pubblicità

Le possibilità erano ridotte e, alla fine, la Juventus non è riuscita a conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League.

A pesare sul cammino dei bianconeri è stato soprattutto l’avvio a rilento nella competizione sotto la guida di Igor Tudor. Con l’arrivo di Luciano Spalletti, però, la Vecchia Signora è riuscita almeno a garantirsi la certezza del passaggio del turno con una giornata d’anticipo.

Per accedere agli ottavi di finale, dunque, la Juventus dovrà affrontare uno spareggio a febbraio, articolato in un doppio confronto di andata e ritorno.

Ma chi sarà l’avversaria dei bianconeri? Come funziona il sorteggio? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul prosieguo del cammino europeo della Juventus.

  • L'AVVERSARIA DELLA JUVE AI PLAYOFF DI CHAMPIONS: CONTRO CHI GIOCA

    La Juventus conoscerà la propria avversaria nei playoff al termine dei sorteggi degli stessi, di scena venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 12:00.

    A Nyon la Juventus affronterà una delle due squadre 'inserite' nel suo percorso di Champions: come da regolamento in virtù del 13° posto se la vedrà contro la 19esima o la 20esima.

    • Pubblicità

  • LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA JUVE AI PLAYOFF

    Essendosi classificata al 13° posto, la Juventus sfiderà la 19esima o la 20esima in graduatoria. A Nyon, nel sorteggio del 30 gennaio, la squadra bianconera verrà accoppiata con il Club Brugge o con il Galatasaray.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA JUVENTUS GIOCA IN CASA ALL'ANDATA O AL RITORNO?

    Comunque vada il sorteggio, avendo una posizione più alta in classifica ed essendo testa di serie, la Juventus dovrà giocare l'andata in trasferta o in Belgio o in Turchia e dunque il ritorno all'Allianz Stadium.

  • DATA, ORARIO E DOVE VEDERE I SORTEGGI DEI PLAYOFF

    La Juventus conoscerà la propria avversaria nei playoff venerdì 30 gennaio 2026. Teatro dell'evento è la Svizzera e in particolare la città di Nyon.

    L'orario del sorteggio di Champions, relativo ai playoff, è quello delle 12:00: le squadre italiane qualificate potranno conoscere la propria avversaria negli spareggi dopo le presentazioni e la spiegazione di rito.

    Il sorteggio degli spareggi verrà trasmesso in diretta tv e streaming in Italia da Sky, NOW e Amazon Prime Video: si tratta dei tre broadcaster che anche per questa stagione detengono i diritti della Champions League.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Juventus crest
Juventus
JUV
0