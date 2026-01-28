Le possibili avversarie della Juventus agli spareggi di Champions League: contro chi gioca i playoff e chi pesca al sorteggio

Le possibilità erano ridotte e, alla fine, la Juventus non è riuscita a conquistare l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League.

A pesare sul cammino dei bianconeri è stato soprattutto l’avvio a rilento nella competizione sotto la guida di Igor Tudor. Con l’arrivo di Luciano Spalletti, però, la Vecchia Signora è riuscita almeno a garantirsi la certezza del passaggio del turno con una giornata d’anticipo.

Per accedere agli ottavi di finale, dunque, la Juventus dovrà affrontare uno spareggio a febbraio, articolato in un doppio confronto di andata e ritorno.

Ma chi sarà l’avversaria dei bianconeri? Come funziona il sorteggio? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul prosieguo del cammino europeo della Juventus.