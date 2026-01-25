Avram Grant riparte dalla Juve Stabia: è il nuovo Head of Football Operations del club campano

Una figura di spicco entra a far parte della dirigenza della Juve Stabia: stiamo parlando di Avram Grant, tecnico di grande esperienza accumulata nel corso degli anni della carriera.
Il 70enne israeliano è il nuovo Head of Football Operations delle 'Vespe': una nomina dal forte sapore 'internazionale', volta alla crescita di una società finita nell'occhio del ciclone nel recente passato.
Grant (già advisor del club) sarà così il punto di riferimento di Brera Holdings, proprietario unico della società campana dopo lo scossone verificatosi nel mese di ottobre, quando il club era stato posto in amministrazione controllata per far fronte a presunte infiltrazioni mafiose.