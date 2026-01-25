Pubblicità
Avram Grant.Getty Images.
Vittorio Rotondaro

Avram Grant riparte dalla Juve Stabia: è il nuovo Head of Football Operations del club campano

Ruolo dirigenziale per l'ex tecnico del Chelsea: si occuperà della gestione e dello sviluppo dell'area calcistica della Juve Stabia in Serie B.

Una figura di spicco entra a far parte della dirigenza della Juve Stabia: stiamo parlando di Avram Grant, tecnico di grande esperienza accumulata nel corso degli anni della carriera.

Il 70enne israeliano è il nuovo Head of Football Operations delle 'Vespe': una nomina dal forte sapore 'internazionale', volta alla crescita di una società finita nell'occhio del ciclone nel recente passato.

Grant (già advisor del club) sarà così il punto di riferimento di Brera Holdings, proprietario unico della società campana dopo lo scossone verificatosi nel mese di ottobre, quando il club era stato posto in amministrazione controllata per far fronte a presunte infiltrazioni mafiose.

  • IL COMUNICATO DELLA JUVE STABIA

    "Solmate (Brera Holdings PLC, NASDAQ: SLMT), società di infrastrutture Solana con un focus strategico su Abu Dhabi, ha annunciato oggi la nomina del proprio advisor, Avram Grant, a Head of Football Operations".

  • QUALI SARANNO I COMPITI DI GRANT

    A spiegare nello specifico i compiti di Grant in questa nuova avventura ci ha pensato la Juve Stabia con questo stralcio della nota apparsa sul sito ufficiale.

    "Nel suo nuovo ruolo, il sig. Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti di Solmate, mentre la società continua a concentrarsi sulla razionalizzazione e sull’aumento dell’efficienza operativa. Il sig. Grant assumerà le responsabilità precedentemente gestite da Dan J. McClory e Alberto Libanori".

    Grant si occuperà della gestione e dello sviluppo dell'area calcistica, a sostegno del percorso di crescita strutturale del club stabiese.

  • L'ULTIMA ESPERIENZA

    Fino a fine ottobre, Grant ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico dello Zambia, incarico lasciato con la risoluzione consensuale del contratto.

    Il tutto dopo aver condotto lo Zambia alla qualificazione in Coppa d'Africa, dove però il cammino è durato pochissimo: eliminazione arrivata già alla fase a gironi, con soli due punti conquistati nelle tre partite e valevoli l'ultimo posto nel Gruppo A.

  • GRANT AL CHELSEA

    L'apice della carriera di Grant resta senza dubbio la stagione 2007/08 vissuta al timone del Chelsea, dove fu scelto dall'allora proprietario Abramovich in sostituzione di José Mourinho.

    L'israeliano assunse la guida il 20 settembre 2007 e per poco non mise a segno uno storico Treble: in Premier League arrivò un secondo posto, unitamente alle sconfitte nelle finali di Coppa di Lega e Champions League.

    Nell'ultimo atto della competizione regina, disputato a Mosca, fu il Manchester United di Cristiano Ronaldo ad avere la meglio ai calci di rigore: decisivo lo scivolone di capitan Terry che impedì ai 'Blues' di festeggiare il primo storico trionfo.

