Avellino-Taranto dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Testacoda al Partenio: i lupi sognano la vetta del girone C, rossoblu per riscattare lo 0-5 di Potenza.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si giocherà domenica pomeriggio la sfida fra Avellino e Taranto, valida per la giornata numero 13 del girone C di Serie C NOW.

Sarà un classico testacoda: irpini sempre più vicini alla vetta, rinfrancati ulteriormente dal successo di Trapani, il sesto consecutivo.

Momento complicatissimo, invece, per i rossoblu: lo 0-5 di Potenza ha lasciato la squadra di Gautieri sul fondo della classifica.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.