Avellino-Sorrento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby campano d’alta classifica: Biancolino vuole ritrovare la vittoria, i rossoneri continuare a sognare.

Sfida tutta campana nella domenica dell’Immacolata in Serie C NOW. Al Partenio-Lombardi si sfideranno Avellino e Sorrento, rispettivamente quinta e quarta forza del girone C.

Biancoverdi che si sono inceppati nell’ultimo mese: solo quattro punti in cinque gare per Biancolino, che vede il Benevento primo lontano ben otto lunghezze.

Davanti agli irpini c’è proprio il Sorrento: due vittorie consecutive hanno consegnato alla squadra di Barilari il quarto posto in solitaria e la voglia di sognare non si è ancora esaurita.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.