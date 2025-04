Avellino-Padova Supercoppa di Serie C, dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Rai Sport? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La prima giornata della Supercoppa di Serie C prevede l'incrocio tra Avellino e Padova: dove vederla in tv, la diretta streaming e le formazioni.

Fresche di promozione in B, Avellino e Padova inaugurano il proprio mini-percorso che darà inizio alla Supercoppa di Serie C. Vincitrici dei rispettivi gironi, il C e quello A, irpini e biancoscudati si contenderanno il trofeo insieme alla Virtus Entella (ognuna giocherà una gara in casa ed una in trasferta).

La prima giornata prevede l'incrocio, stabilito dal sorteggio, tra Lupi e veneti: chi perderà, nel secondo turno del girone, il 10 maggio sfiderà i liguri; nel terzo e ultimo atto del 17 maggio, andrà in scena il match tra le squadre che non si saranno ancora affrontate. Chi al termine del campionato 'lampo' avrà totalizzato più punti, alzerà la Supercoppa.

In caso di parità di punteggio fra due o più compagini, come spiegato dalla Lega Pro, per definire la rispettiva posizione al termine del torneo si terrà conto dei seguenti criteri:

a) della differenza reti;

b) del maggior numero di reti segnate;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna.

Tutto su Avellino-Padova: canale tv, formazioni e dove vederla in diretta streaming.