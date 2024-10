Avellino-Messina dove vederla: Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Irpini per la manita di vittorie, siciliani a caccia dell’acuto in trasferta: al Partenio-Lombardi Biancolino sfida Modica.

Tre punti cercasi. Nella giornata numero 11 del campionato di Serie C NOW, uno degli appuntamenti di maggior blasone sarà senza dubbio quello del Partenio-Lombardi, dove si affronteranno Avellino e Messina.

I biancoverdi, con Biancolino, hanno cambiato completamente registro: quattro vittorie di fila, di cui le ultime tre segnando un totale di 12 gol senza subirne.

I siciliani, invece, non vincono dal 7 settembre e in trasferta hanno ottenuto solo due punti in questo avvio di stagione: Modica va a caccia dell’impresa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.