Avellino-Messina dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Partenio-Lombardi si affrontano due delle squadre più in forma del campionato: l’Avellino ospita il Messina.

Sfida di grande storia e blasone nel girone C di Serie C. Al Partenio-Lombardi di Avellino arriva il Messina, segnalata come una delle squadre più in forma del campionato.

Tre vittorie nelle ultime quattro partite per i giallorossi, che dopo aver messo un buon margine sulla zona playout, sognano addirittura quelle playoff.

L’Avellino, invece, è terzo in classifica e continua a inseguire la Juve Stabia capolista.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv e streaming.