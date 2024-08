Avellino-Juve Stabia dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset, Rai o Prime? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Subito derby campano in Coppa Italia, l'Avellino sfida la Juve Stabia. Si può vedere la partita in diretta tv e streaming? Tutte le info.

Per i tifosi di Avellino e Juve Stabia la stagione 2024/2025 parte con il botto. La prima gara ufficiale di entrambe è infatti il derby campano di Coppa Italia, valido per i 32esimi del nuovo torneo. Sul campo dei Lupi si deciderà chi andrà avanti nel torneo e chi dovrà invece saluterlo sin dai primi di agosto.

Se l'Avellino ha partecipato ai playoff dell'ultima C mancando l'accesso alla Serie B, la Juve Stabia ha invece vinto il girone C conquistando il ritorno in seconda serie. In Campania fuoco alle polveri per una partita decisamente attesa da entrambe le tifoserie.

La squadra che supererà il turno preliminare andrà ad affrontare l'Udinese in terra friulana nei 32esimi di finale di scena il 9 agosto.

La partita tra Avellino e Juve Stabia si può vedere in diretta tv e streaming? In questa pagina tutte le info sulla partita, dall'orario alle formazioni.