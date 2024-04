Avellino-Crotone dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Avellino vuol difendere il secondo posto, il Crotone chiede il pass per i playoff: al Partenio-Lombardi si chiude la regular season.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Al Partenio-Lombardi si chiude la stagione regolare del campionato di Serie C NOW. L’Avellino di Michele Pazienza attende il Crotone in casa, in un match che mette di fronte due club di grande tradizione con obiettivi comunque differenti.

Irpini che hanno bisogno di un successo per difendere il secondo posto dall’assalto del Benevento: il ko di Taranto ha complicato le cose per Gori e compagni, ora costretti ai tre punti contro i calabresi.

Il Crotone, invece, deve battagliare negli ultimi 90 minuti della stagione per confermarsi nella griglia dei playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, dove vederlo e probabili formazioni.