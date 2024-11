Avellino-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Big match di giornata al Partenio-Lombardi: Biancolino sfida Toscano con il sogno Serie B comune.

Avellino-Catania sarà uno dei big match di giornata in Serie C NOW. Al Partenio-Lombardi si sfideranno irpini ed etnei, di fronte per prendersi tre punti importanti in ottica promozione.

Avellino reduce dal pari nel derby con il Benevento che ha lasciato a -6 Sounas e compagni rispetto ai giallorossi primi.

Catania che, invece, ha superato il Trapani nel derby siciliano e che in classifica ha appena un punto in meno rispetto a Gori e compagni.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.