Avellino-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo i pari nel weekend contro Cerignola e Monterosi, Avellino e Catania si sfidano al Partenio-Lombardi.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sfida di grande blasone nell’infrasettimanale del girone C di Serie C. Al Partenio-Lombardi va in scena il confronto fra Avellino e Catania, di fronte nella cornice del Partenio-Lombardi.

Momento delicato per entrambe: i siciliani si sono qualificati per la finale di Coppa Italia Serie C ma non riescono a trovare continuità in campionato, dove è arrivato soltanto un punto nelle ultime due gare.

Tre pareggi nelle ultime quattro partite per l’Avellino di Pazienza, che deve vincere per non abbandonare definitivamente il sogno promozione.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.